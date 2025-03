Alexander quiere decirle a su novia que se muda de Madrid a Mallorca para estar cerca de ella

Ainhoa no se esperaba cuál era el emotivo motivo por el que su novio había estado distante con ella

Alejandro cumple el deseo de su marido fallecido y trae su libro dedicado a una amiga especial: "Él te quería con locura"

Alexander llega al plató de 'El diario de Jorge' con maleta incluida porque se muda. Cansado de tener una relación a distancia, el joven de 21 años ha tomado la decisión de irse de Madrid a Mallorca, isla en la que vive su pareja.

En cuestión de un año a penas se han podido ver, tan solo han tenido la oportunidad de reencontrarse tres veces. Esa es la razón por la que ha venido al programa, quiere decirle a Ainhoa que ya ni quiere, ni puede estar lejos de ella. Pero esto no es todo, Alexander tiene que hacerle una importantísima pregunta... ¿Imaginas qué puede ser?

La petición que les cambiará la vida

Cuando Ainhoa entra en el plató de 'El diario de Jorge', ambos corren a reencontrarse después de estar seis meses sin poder abrazarse. Alexander no es capaz de esperar ni un segundo para decirle qué ha venido a hacer al programa: "En este casi año me he dado cuenta que eres la mujer de mi vida, que te quiero mucho, que te amo mucho y que estoy dispuesto a dejarlo todo e irme para allá".

Mientras la joven no puede parar de llorar, él continúa con su discurso: "Me has ayudado mucho y me has sacado de muchos problemas. Mil gracias". La emoción crece aún más si cabe en Ainhoa y su pareja le abraza, "Pobrecita", dice.

Ainhoa confiesa que está más que preparada para que su novio se vaya a vivir a Mallorca y que no se esperaba para nada esto, pero lo que seguro que ni se le había pasado por la cabeza es lo que iba a hacer a continuación.