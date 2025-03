Francisquito busca a su primer amor en 'El diario de Jorge': "Necesito a alguien ya mi 'arma'. Yo me siento muy solo en la cama"

Su pretendiente es igual de dicharachero que Francisquito: ¿Habrá 'match'?

Jorge Javier se convierte en Sandra Barneda en esta divertidísima cámara oculta: "Hay más imágenes para ti"

En anteriores programas, 'El diario de Jorge' tuvo el placer de tener a Francisco y su espontaneidad. En esa ocasión vino para pedirle a su amiga perdón porque de un día para el otro desapareció de su vida. Dos perfiles anónimos le dijeron a través de redes sociales que su amiga era una criminal y que quería vender sus órganos y 'Francisquito' no vio otra salida que salir huyendo.

Ahora vuelve al programa para buscar pareja, concretamente un hombre. A pesar de su gracia natural, Francisco no ha tenido pareja nunca en sus 20 años, ni ha besado a alguien "en la vida": "Necesito a alguien ya mi 'arma'. Yo me siento muy solo en la cama". Los fines de semana suelen ser el momento en el que se nota más la soledad, pero Francisco tiene su propio remedio. "Yo por las noches lo que hago es meterme un pepino en el cuarto", confiesa. Las líneas estaban abiertas para cualquiera que se animase a conocer a este joven "romántico, celoso y tóxico" y, esa llamada no ha tardado en llegar.

El pretendiente perfecto para 'Francisquito'

Cuando Jorge Javier le dice a Francisco que hay alguien que está deseando conocerle, él se asusta: "No me digas eso Jorge". Tan solo unos segundos después podíamos escuchar la voz de este misterioso pretendiente. Se llama Agustín y confiesa que llama por 'Francisquito': "Me ha gustado mucho". El joven no puede creer lo que está oyendo.

"¡Buenas Agustín!", saluda entusiasmado mirando a cámara. "¿Me estás viendo?, ¿estoy guapo o no?", pregunta. El joven se pregunta por la vida amorosa de su pretendiente telefónico y este le contesta que ha tenido una, pero que actualmente está soltero buscando el amor como él, "natural, de la tierra".

Agustín le cuenta que tiene 22 años y 'Francisquito' le contesta que él tiene "20 pa' 21", guiñando a cámara y lanzándole la mejor de sus sonrisas. El pretendiente hace una confesión: "Francisquito tú eres muy travieso me parece a mí" y Francisco, lejos de echarse atrás, no lo niega: "con el pepino tela".