Pelayo ha sido uno de los primeros en abrirse ante las cámaras y contarnos que su mayor miedo es no llevarse bien con sus compañeros en ‘Supevivientes 2025’, un miedo que comparte con Beatriz Rico, que según nos ha contado “ sé lo que es vivir con alguien con quién no te llevas bien ”.

A Almacor le da miedo no disfrutar de la experiencia y no pasárselo bien, miedo que comparte con Álex Adrover, a Makoke no le asustan ni sus rivales ni los bichos, le asusta no poder aguantar estar lejos de su familia y seres queridos. Un miedo que poco o nada tiene que ver con los de Laura Cuevas quién teme el salto del helicóptero “Tengo miedo por mis Lolas que están recién operadas”.