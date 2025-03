Un nuevo despiste ante la plataforma deja a Jurgi fuera del cocinado final

Un cocinado más, la plataforma de ha convertido en la peor enemiga de Jurgi y aunque el concursante ha vuelto a realizar un platazo, su despiste le ha dejado fuera del cocinado final de ‘ Next Level Chef ’, “ No gana el mejor sino quién menos errores comete ”.

El concursante tenía que elaborar un plato de carrillera y se ha dejado en la plataforma la carrillera. Jurgi no se ha venido abajo y aun sabiendo que lo tenía todo casi perdido, ha luchado hasta el final y ha sorprendido a los chefs con un canelos de verduras con curry rojo espectacular.

Rakel Cernicharo estaba impresionada con la capacidad de Jurgi para superar cualquier impedimento , pero le ha dicho que no podían dar por ganador a un plato de carrillera que no tenía ni sabía a carrillera “es un espectacular canelón de verduras”. Con mucha pena y consciente de que podía haber sido el ganador del concurso, la chef le ha comunicado que su despiste metía a Roro en el cocinado final y a él, le dejaba fuera del concurso .

Con pena, pero orgulloso de su cocinado, Jurgi ha asegurado que “La plataforma es mi tortura, mi fantasma, me quedo en blanco, no veo, imposible”. El cocinero tenía claro que “No gana el mejor sino quién menos errores comete” y ha dejado ‘Next Level Chef’ como cuarto finalista, feliz, orgullos, pero también “Estoy triste y enfadado conmigo mismo, un fallo tan grande a las puertas de la superfinal, me ha condenado”.