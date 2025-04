Esta anciana, a raíz de saber la fecha de su nacimiento, pero ha habido un problema porque ella trabaja con unas páginas que tiene con el año lunar y el youtuber no se sabía su calendario lunar. La mujer aún así ha conseguido ver algo sobre su futuro, pero como no hablaban el mismo idioma, ella se lo ha dicho al serpa y el serpa a él en inglés: "Me ha dicho que a los 73 la palmo de una enfermedad". TheGrefg asegura que este dato le ha puesto un poco nervioso, sin embargo, no ha terminado de creérsela porque al principio le ha dado una información errónea: "Me ha dicho te has puesto enfermo muchas veces y yo me pongo enfermo pocas veces".