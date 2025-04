Desde que se vieron en 2020, han pasado muchas cosas. Jesús ha comenzado la conversación recordando cómo Omar le decía en aquel entonces las colaboraciones que soñaba con hacer en la música: "A día de hoy, los números uno te llaman a ti", le ha reconocido. Ha sido entonces cuando Omar ha reaccionado con la chispa que le caracteriza: "Me trajiste buena suerte, mi querido Jesusito".

Desde que se vio con Jesús por última vez, Omar Montes ha vivido muchas cosas, pero ha decidido resumirlas en dos palabras: crecimiento personal. "Tanto a nivel intelectual como a nivel físico . Yo soy de la universidad de la calle. Me voy formando, me voy haciendo", ha explicado.

Pero, si hay algo que ha ocurrido en los últimos cuatro años, ha sido su gran éxito musical, algo que no ha dudado en recordarle el presentador. "A nivel artístico, digamos que estoy en mi 'prime'. Número uno. He sido prácticamente el que más canciones ha tenido, lo más escuchito. 'El conjuntito' cuatro discos de platino, 'Yo lo soñé' otros dos o tres, 'Goteras' otros tres, 'Yotuloko' otros dos... Ha sido un no parar", ha enumerado.