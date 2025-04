Tras esto, ha confesado a Jesús Calleja un duro momento que atravesó cuando era pequeño: “Me hicieron bullying. Me liberaba haciendo gracias. Eso te marca porque tu vas al colegio tan feliz a aprender y me daban collejas, y me llamaban ‘bolinga’. Por la parte de Calleja, después de escuchar estas palabras le pregunta si eso supuso un trauma y si es así, ahora también, a lo que el director de cine comenta que “no fui consciente del trauma, lo que pasa es que ahora me doy cuenta de donde viene a veces un poco de mi agresividad. Es un caparazón".