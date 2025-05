Jorge Javier Vázquez tiene algo que decirle a Boris Izaguirre: ''¿Por qué nunca tuvimos nada?''

Cada uno se ha sentado a un lado del pantallón y Jorge Javier se ha dirigido a Boris : ''Siempre he querido preguntarte algo y te lo voy a preguntar ahora'', nervioso, Boris ha contestado: ''Estás poniendo voz de locutor de radio ¿Qué me vas a preguntar?''.

''No lo recordarás pero la primera vez que te vi en persona estabas entrevistando a Ricky Martin y yo pensé ¿pero este tío quién es, de dónde sale? Me asombró mucho y luego te convertiste en la gran estrella que eres, yo fui escalando un poquito'', le dice el presentador a Boris.

Y Jorge continúa para hacerle la gran pregunta: ''Hubo una época en la que empezamos a vernos y te quiero preguntar, Boris, para que me respondas de una manera sincera ¿por qué nunca pasó nada entre nosotros?'', Boris le contesta con mucha sinceridad: ''¿Tú no te has hecho esa pregunta a ti mismo? Yo estuve muy simpático en Barcelona, te dije 'si no te da apuro, la mesa de Crónica Marcianas tenía mucho espacio y te dije nos podemos meter aquí abajo y salir por otro lado''.