“Sé que no te digo nunca ‘te quiero’, que gracias por las veces que me has ayudado. Sé que la vida no ha sido fácil para ninguno de los dos. Desde hace unos meses, las cosas no funcionan en casa. Me gustaría que nos fuéramos más familia, que nos uniéramos más. Sé que no aceptas tu ceguera, y no es agradable. Sé fuerte y no te enfades con todo el mundo. Ya he perdido a una madre y no quiero perder a un padre”, es parte del mensaje de Lucía.