La colaboradora de ‘Tardear’ no puede contener la emoción al contestar a la que fuera su amiga: “No lo voy a permitir”

Belén Ro, tras escuchar a Terelu: “Estoy muy harta, el tema me duele mucho más de lo que pensaba en un principio”

El motivo por el que Terelu Campos ha tenido que cancelar su próxima función de teatro

Belén Ro se sentaba en el plató de ‘Terdear’ y escuchaba por primera vez las últimas declaraciones de Terelu en ‘¡De viernes!’. El pasado martes se producía el esperado reencuentro entre las que fueran amigas.

Pese a que las cosas entre Terelu Campos y Belén Rodríguez quedaron algo mejor tras su cara a cara, lo cierto es que la relación está muy lejos de ser como era antes.

Tras escuchar las declaraciones de Terelu, la colaboradora de ‘Tardear’ estallaba en directo: “Primero, Terelu es una tramposa, porque ella sabe que yo no puedo entrar en ninguno de estos temas, ni los puedo aclarar porque tengo, y lo digo ya por enésima vez, un juicio el día 11”.

“Y lo que no vale es creernos a determinadas personas en unas cosas, y cuando hablan de ellas son unos mentirosos, o de su hija, o de su hermana, y no me creo nada… Pero en cambio, cuando le cuentan algo de mí, es una verdad absoluta que va a misa porque le interesaba”, continuaba.

“Y yo ya estoy muy harta, e insisto, que el tema me duele mucho más de lo que pensaba en un principio, y no voy a permitir, bajo ningún concepto y de ninguna manera, que nadie piense, y que Terelu lo siga contando, que yo he hecho daño a María Teresa Campos”, decía Belén muy emocionada.