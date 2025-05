Miguel Salazar Madrid, 26 MAY 2025 - 21:08h.

¿Cómo se tomará Eva que su amigo Alejandro le pida huir de su relación "tóxica"?

Alejandro reconoce que está cansado de que su amiga Eva le considere su segundo plato cada vez que se echa pareja. Así que ha venido a 'El diario de Jorge' a solucionar las cosas con una persona a la que aprecia y admira como muy pocas.

Antes de que la sevillana entrase en el plató, Alejandro le decía a Jorge Javier Vázquez que su amiga "sabe" que no está bien con su pareja. "Han roto 4 o 5 veces en 2 años, desde que nos conocimos", relata. El invitado reconoce que su relación de amistad con Eva empezó con un "tonteo", pero eso se perdió pronto y ahora la considera una de sus mejores amigas.

"Desaparece cada vez que se echa novio", cuenta Alejandro. Hay gente que creen que son algo más que amigos por la cantidad de tiempo que pasan juntos. "Nuestra familia quiere que seamos novios", dice él. Pero no, no existe nada más que un amor de amigos y no de pareja. Ahora bien, ¿cómo se tomará Eva que su amigo le pida que deje de ser "un trapito"?

Eva cree que su amigo siente cosas por ella

La joven reconoce que no podía imaginarse por qué se encontraba en el programa. Pero el presentador ha dado paso a Alejandro y este le ha desvelado la razón por la que le ha llevado. "No estoy enamorado de ti", aclara. "Vengo aquí a que dés el paso, hagas un punto de inflexión y no volver a caer a estar con dicha persona, que ya sabemos cómo es y cómo te trata", asegura.

Su amigo no ha dudado en decirle todo lo que piensa. "Te alejas de las personas que te quieren", le traslada. Pero Eva cree que realmente su amigo siente cosas por ella. "Me gustaría saberlo, no me gustaría que me lo ocultara", le dice.

Pese a su insistencia, Alejandro ha sido claro y reconoce que su amistad "va a muerte" aunque en ningún momento hay enamoramiento.