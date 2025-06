Fiesta 01 JUN 2025 - 17:49h.

Durante el directo con el youtuber, una mujer salió de la ducha únicamente con una toalla en la cabeza

La pillada en directo a Alfonso Merlos: la reacción de su novia, Marta López, y la identidad de la chica que se 'cuela' en la conexión

El pasado sábado 30 de mayo, 'Fiesta' entrevistaba en directo a 'Cocituber' un conocido youtuber cuando se produjo un descuido que en ese momento pasó desapercibido, pero que hoy están dando mucho de lo que hablar, y como no podía ser de otra manera las imágenes inmediatamente se hicieron virales en las redes.

El programa ha recuperado las imágenes que tanto están dado que hablar y se puede ver como en un momento dado de la conexión con el youtuber, una mujer ''se cuela'' por detrás de él y se la ve salir del baño recién duchada únicamente con una toalla en la cabeza.

Tras ver las imágenes, Emma García ha confesado que no se fijó: ''Durante la entrevista vi a alguien pero no me dio tiempo a ver cómo estaba, vi que él titubeó en algún momento, pero no pensé que era una persona...''.

En plató, Alejandro Entrambasaguas ha puesto encima de la mesa la posibilidad de que fuese un montaje: ''No es de los más conocidos y no descarto que pueda ser una estrategia para convertirse en viral, hay que tenerlo en cuenta. No es descartable''.

'Cocituber' explica lo que ocurrió durante el directo

Para saber qué es lo que pasó, el programa ha vuelto a hablar con el youtuber, que da su versión de lo ocurrido y afirma que ''no está preparado en absoluto'': ''Ayer entré en directo para hablar del golpe de calor, y como todos habéis podido ver, hubo un pequeño percance detrás de mí porque la puerta del baño de la casa donde estoy parece ser que no abre muy bien''.

''No me voy a justificar porque es mi vida privada, Me habéis dicho que está preparado, no está preparado. Yo tengo mis seguidores y no necesito ninguna otra publicidad. Os pido disculpas por lo sucedido y espero que esto se quede aquí'', se disculpa el youtuber.