Lara Guerra 05 JUN 2025 - 08:22h.

Jesús Calleja no da crédito al ver que ha cumplido el sueño que tiene desde la infancia: "Me parecía casi irreal"

Los momentos más especiales de Jesús Calleja con su familia antes de viajar al espacio: así se despidió de sus padres

Compartir







Tras meses y meses de preparación, Jesús Calleja ha hecho realidad el mayor sueño de su vida: viajar al espacio. Hemos podido ver las imágenes del protagonista con un cohete en mano siendo niño y ahora el aventurero ha relatado toda su experiencia desde el propio interior de la cápsula New Shepard.

Desde el momento del aterrizaje, vemos a cada uno de los tripulantes impactados ante este momento; Calleja confiesa que "imaginaros, 10 minutos, 5 minutos, 3 minutos y 10 segundos, de ahí es como en las películas, todos a la vez en coro contando. Llamas y despegue", explica.

Además, el aventurero confiesa: "Sales disparado y la aceleración es abrumadoramente exagerada". Tras esto, Jesús explica que comienza la fase donde la cápsula se ha de separar del buster y se escucha una gran explosión, a partir de ahí desaparece por completo las vibraciones. En este momento "nos quitamos los cinturones", relata.

Jesús Calleja, sobre sus sensaciones en el espacio: "No me lo puedo creer"

"Estábamos tan pendientes de las fases que no me había percatado de la barbaridad que iba a ver", desvela. Por otro lado, en las imágenes desde el mismísimo espacio, vemos a un Calleja muy emocionado: "Mirad ahí abajo, es increíble". Por otro lado, Jesús Calleja no ha podido evitar contar al equipo del programa las sensaciones que sintió en el momento clave de la misión: "Cuando algo me es especialmente emocionante pues lloro". Desde el espacio, el presentador muestra cómo se ve la tierra desde el cohete sin poder contener las lágrimas: "No me lo puedo creer, estoy flotando en espacio...el sueño de mi niñez, por dios. Soy muy feliz".

Por último, el montañero confiesa que "era una imagen perfecta, era algo que no estás preparado porque es muy difícil contaros, me está costando mi trabajo hacerlo ¿Cómo os cuento yo la belleza extraordinaria? Me parecía casi irreal.