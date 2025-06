Laura Ceballo 05 JUN 2025 - 08:19h.

Además, el presentador vivió un emotivo momento con su hijo Ganesh: "Nunca te había visto llorar"

Entrevista exclusiva a Jesús Calleja tras su viaje al espacio: "Se ve perfectamente dónde termina la atmósfera"

Compartir







El pasado 25 de febrero, Jesús Calleja se convirtió en el tercer español en viajar al espacio. El aventurero cumplió su gran sueño y disfrutó aquellos minutos con la mayor de las ilusiones. Antes de viajar a Estados Unidos para vivir la que sin duda fue una de las mejores experiencias de su vida, Jesús compartió unos momentos muy especiales con su familia.

En el momento en el que Calleja cerraba su maleta, el timbre de su casa sonaba. Su hermano esperaba al otro lado, también con su maleta, puesto que iba a viajar con él hasta Texas. Ambos se sentaban en un sofá, y el aventurero aprovechaba para contarle algo muy especial.

PUEDE INTERESARTE La llamada telefónica que logró tranquilizar a la madre de Jesús Calleja tras su viaje al espacio

"Solo hay una persona que puede ir justo cuando aterricemos, en el equipo de rescate, cuando caiga la cápsula en medio del desierto. Solo me pude recibir un familiar, que serás tú". "Eso me mola mucho", le respondía él chocándole la mano.

Las lágrimas de la madre de Jesús Calleja

Acto seguido, Calleja y su hermano recibían a sus padres y a Ganesh, hijo adoptivo del presentador. Juntos disfrutaban de un café en la cocina y recordaban cómo su madre se enfadó cuando le dijo que se iba al espacio. Pero ella le dedicaba entonces unas bonitas palabras y Jesús se acercaba a ella para mostrarle todo su cariño: "Yo no quiero que vayas disgustado, yo quiero que me veas contenta. Ten cuidado, que igual se me salen las lágrimas", le advertía mientras le abrazaba.

Su padre le animaba entonces a adentrarse en la aventura: "Tienes que ir al espacio porque te lo pide el cuerpo", bromeaba. Su hijo, Ganesh, que también iba a acompañarle hasta Estados Unidos, también le dedicaba unas palabras: "Yo quiero estar ahí. Jesús para mí es todo. Estoy feliz".

Finalmente, y tras cargar las maletas en el coche, llegaba el momento de la despedida. Jesús se despedía de sus padres con un intenso "abrazo de familia unida" y con un "nos vemos a la vuelta".

La emotiva despedida de Jesús Calleja y su hijo Ganesh

Ya en Texas, Jesús Calleja volvía a regalarnos un momento de lo más emotivo. Esta vez con su hijo Ganesh. Cuando el presentador tenía que partir al centro de entrenamiento, se despedía de los seres queridos que le habían acompañado hasta allí.

Al abrazarse, Ganesh no podía evitar las lágrimas, y Jesús se emocionaba con él: "No me hagas esto... Que yo bajo bien, de verdad. Ya está... No te he visto llorar nunca. Estoy con la mejor gente", decía. "Estamos muy nerviosos todos, al final es lo que es", se explicaba su hijo.

Y, tras este momento con su hijo, Jesús se despedía también de su hermano, que le regalaba un discurso de ánimo: "Ya le doy yo mimines después,vaya rato que me habéis dado. A disfrutarlo, a pasarlo bien, y nos vemos en unos días".