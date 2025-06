Lara Guerra 05 JUN 2025 - 08:22h.

Jesús Calleja queda impactado ante la "maravillosa" imagen de la Tierra y lanza un importante mensaje de concienciación

Las lágrimas de emoción de Jesús Calleja tras ver por primera vez el espacio: "Soy muy feliz"

El presentador más intrépido de la televisión ha cumplido el mayor sueño de su vida: ir al espacio. Jesús Calleja se ha enfrentado a semanas de duros entrenamientos para partir de manera definitiva desde el desierto del Oeste en Texas, donde ha despegado a bordo del Blue Origin.

El aventurero leonés nos hace partícipes de la experiencia de su vida a través de 'Calleja en el Espacio' con unas imágenes nunca vistas, desde el interior del cohete y muy emocionado nos muestra las vistas desde su ventanilla. Entre la multitud de sensaciones, Jesús Calleja lanza un importante mensaje a toda la audiencia: ¿Cómo tenemos la suerte de tener esta casa llamada Planeta Tierra? Madre mía".

Jesús Calleja, sobre su perspectiva: "Esa imagen, que se me ha grabado en las retinas, me ha cambiado bastante"

Asimismo, el montañero confiesa que su perspectiva ha cambiado de una manera impactante: "Después de haber vivido esta experiencia y esa imagen que se me ha grabado en las retinas de ver nuestro planeta desde otra perspectiva...sí que me ha cambiado bastante". Por otro lado, Jesús Calleja explica que "cuando ves esa imagen que yo he visto, te das cuenta que esa es nuestra casa, esta es la única casa que no sabéis lo espectacular y maravillosa que es. Estamos en ese basto universo flotando que nos ha dado la suerte de poder haber nacido en este planeta".

Por último, el presentador de 'Planeta Calleja' se sorprende ante la grandiosidad de la Tierra y destaca la importancia de tener que cuidarlo: "Como perdemos la perspectiva parece que nos lo queremos cargar y tenemos que revertirlo de alguna manera y concienciarnos. En definitiva, es apasionante como esta nueva era espacial sostenible puede cambiar de alguna manera el planeta y hacer un mundo mejor para todos nosotros".