Alejandra Rubio se pronuncia sobre el conflicto entre Terelu Campos y Makoke: “No entiendo este enfrentamiento y me da pena verlas así”

Alejandra Rubio reacciona a las polémicas de los Costanzia: "Los problemas de mis suegros son..."

Compartir







Alejandra Rubio se ha pronunciado en ‘Vamos a ver’ sobre el conflicto protagonizado por su madre, Terelu Campos, y Makoke. Las dos coincidieron en ‘¡De viernes!’ y no pararon de lanzarse acusaciones, dejando claro el mal rollo que hay entre ellas.

Tras un análisis de la situación, Joaquín Prat apuntó a una posible causa de sus desavenencias: “Todo es por el divorcio entre Makoke y Kiko Matamoros”, dijo el presentador, en el que supuestamente Terelu Campos se habría posicionado del lado de su excompañero.

PUEDE INTERESARTE Primeras imágenes de los finalistas de 'Supervivientes' en Madrid

Alejandra Rubio respondió: “No tengo ni idea. Puede que sí. Yo creo que mi madre fue muy clara, siempre se posicionó del lado de Kiko. Yo me he querido mantener al margen de todo, no me voy a posicionar. Siempre se va a acabar malparado”. Y añadió, sobre el conflicto entre su madre y Makoke: “No entiendo este enfrentamiento y me da mucha pena verlas así, no lo entiendo”.

Alessandro Lequio lanza una pullita a Terelu Campos y Alejandra Rubio le contesta

Alessandro Lequio intervino entonces para defender a Makoke, a la que definió como “una señora que no tiene maldad”: “Puede meter la pata por equivocación. La sensación que tengo es que se lleva unas tortas que no merece, por no decir unas tortas para agradar a otras personas, no sé si se me ha entendido”.

En ese momento Alejandra Rubio saltó, entendiendo claramente por dónde iba Lequio. “Tengo que contestar a este señor. Miedito el justo. Miedito no. Mi madre no tiene miedo a nadie”. A lo que el colaborador respondió removiendo el enfrentamiento de Terelu y Makoke: “Si Makoke fuera un nivel de videojuego, lo pondrían antes que fácil y lo llamarían Makoke. (…) Meterse con Makoke me parece una cobardía, es demasiado fácil”. Alejandra contestó diciendo que, con esas palabras, era él quien estaba dejando “por los suelos” a la exsuperviviente.

Finalmente intervino Carmen Borrego, también presente en el plató de ‘Vamos a ver’, para intentar aclarar lo que ocurre entre su hermana y Makoke: “El error de base es que pensáis que Terelu y Makoke han sido amigas íntimas y nunca lo han sido”.