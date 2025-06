Belén Rodríguez echa en cara a Carmen Borrego las personas que ha elegido para hacer el homenaje a María Teresa Campos

Marta López estalla en directo: “Me tenéis harta, no vais a controlar mi boda”

Compartir







El 18 de junio de 2025, María Teresa Campos habría cumplido 84 años. Para seguir celebrando el cumpleaños de una de las figuras más reconocidas de la televisión, su hija Carmen Borrego y su nieto José María Almoguera llegan al programa de 'Tardear' para hacerle un homenaje recordando su larga trayectoria: desde su primera aparición en la pantalla hasta sus pinitos en política.

Lo que la menor de las Campos no se esperaba es que la colaboradora Belén Rodríguez interrumpiese el programa para mostrar su indignación ante los colaboradores seleccionados para la entrevista del homenaje a su madre.

El dardo de Belén Rodríguez a Carmen Borrego

Belén Rodríguez hacía un parón tras la intervención de la conexión de Álvaro Escassi en el programa y pedía permiso al programa para decir una cosa: "Estoy viendo el cebo de Carmen Borrego y es que me parece de verdad insólito que hoy mi amiga Carmen, y lo tengo que decir porque si no reviento, venga a hacer un homenaje a María Teresa Campos en el día de su cumpleaños y haya elegido los colaboradores para su entrevista a Paloma Barrientos y a Luis Pliego teniendo en cuenta que yo trabajo en este programa".

De hecho, le molesta aún más que Paloma Barrientos no haya podido venir y haya escogido en su lugar a Marisa Martín Blázquez: "Estoy flipando". Belén Rodríguez quería hacer esta aclaración porque cree que a la gente le extrañará haberla visto en el programa a lo largo del año y que no esté presente durante este homenaje. "Me parece absolutamente insólito, ya está", afirma.

"Estoy encantada de que estén esos dos amigos. No compañeros, amigos", señala Carmen Borrego. Igualmente, la nueva colaboradora de 'Tardear' asegura que Belén Ro podría estar en plató igualmente. Ante la reactiva reacción de la compañera, Carmen Borrego le corta: "No voy a ensuciar lo que vengo a hacer esta tarde. Lo siento, pero no". Sin embargo, a Belén Ro le parece que si no quería ensuciar este momento debía "pensar las cosas antes de hacerlas".

Y es que la colaboradora considera que, aunque la culpa sea de los directores del programa, cuando Miguel Ángel Nicolás le ha comunicado quienes iban a participar en la entrevista, a Carmen Borrego no se le ha ocurrido preguntar por su persona. "Y ya está porque me estoy calentado", afirma.

"Carmen, que ha venido con su hijo, vienen porque hoy cumpliría 84 años María Teresa Campos y yo creo que en eso nos debemos focalizar hoy. Si queréis el desencuentro lo posponemos porque la memoria de María Teresa Campos yo creo que se lo merece", apunta entre aplausos Frank Blanco.