Nereida llega hasta el programa dispuesta a plantarle cara a su relación tóxica

Nereida llega a 'El Diario de Jorge' con una importante decisión, quiere darle un ultimátum a su todavía pareja ya que su relación de cuatro años ha tenido momentos duros donde el protagonista era la infidelidad por ambas partes. La invitada del Diario asegura no poder sostener más esta situación y necesita una respuesta firme que suponga un gran cambio en la relación.

Nereida ha explicado a Jorge su situación actual con su pareja: "Estoy muy nerviosa porque mi relación es muy complicada. Quiero darle un ultimátum y decirle que o esto cambia o aquí se acaba. Las infidelidades comenzaron al poco tiempo de conocernos, a él le vi que se besó con otra persona y yo me vengué y se la devolví. Yo no se lo conté, me pilló a través de mensajes porque yo no sé mentir bien. Nos perdonamos pero, él no olvidaba y me lo recordaba en varias ocasiones y yo el beso sí que supe aparcarlo"

Francisco 31 años Gijón, asegura que no le importa lo que la gente opine de su relación. Pese a que mucha gente ha criticado su relación, él sabe como es su pareja. Confiesa que su relación es un poco tóxica y explica: " No sé ni que decir. Empezamos con ilusión y a raíz de ahí, hubo ciertas cosas que me arrepiento mucho porque no se merece a veces el trato que le doy. Yo sigo con la relación porque la quiero muchísimo. Ella me ha dado la vida cuando estaba hundido. En la relación hay reproches que casi son a diario...entiendo que ella diga que necesita ya saber algo, nadie está preparado para un fin".

El reencuentro entre Nereida y Franciscico

Llega el momento de que los dos invitados del programa se reencuentren y que Nereida le de el mensaje a su pareja. Una vez se acercan ambos hacia el sillón del plató se dan un beso, pero en los dos su cara no refleja tranquilidad. "Te traigo aquí porque quiero que cambies y si esto no pasa, yo no puedo seguir más con esta situación. Todos los días hay reproches discusiones y esta vez va en serio".

Tras escuchar estas duras palabras, Francisco explica que "yo sinceramente quiero demostrarle que piense ella que la quiero, sabes que te quiero y sé que tengo defectos como todo el mundo. Sin embargo, si yo doy tu también tienes que dar", a lo que ella responde: "Te noto diferente, cambiado y me has prometido siempre muchas cosas que luego no cumples nunca...todo quedar en el aire y yo no te noto enamorado de mi ni que me quieras como lo hacías antes".

Por último, Francisco asegura que su actitud se debe a las duras situaciones por las que ambos han pasado y que ha "tratado de recuperarlo de todas las maneras". Finalmente, no hay respuesta y vuelven los reproches cuando recuerdan ambos que han estado con otras parejas