Este viernes es el último programa de 'El programa de Ana Rosa' hasta el mes de septiembre

Ana Rosa Quintana: "Qué se puede esperar de un Gobierno que tuvo un ministro de Transportes cuyo lema es: 'En este país es más delito f*** que robar"

‘El programa de Ana Rosa’ baja la persiana hasta el próximo mes de septiembre y Ana Rosa Quintana ha aprovechado para despedirse de los espectadores, desearles un feliz verano y también agradecerles que cada mañana la elijan para informarse y entretenerse.

“Nosotros, ‘El programa de Ana Rosa’, descansa hasta septiembre”, ha comenzado. Luego ha explicado qué encontrarán los espectadores en lugar de la habitual programación de las mañanas de Telecinco: “Se quedarán con Ana Terradillos, después ‘El programa del verano’ con Joaquín Prat. Y vamos a estar todo el verano con Patricia Pardo y todos los compañeros”.

En lo que respecta a ella, ha dicho que va a tomarse “un pequeño respiro”, pero siempre pendiente de todo lo que pase en España y en el mundo. “Ya les anuncio que no puedo vivir sin información. Estoy pendiente y no hace falta que me silben de la cadena para que me presente aquí en el momento en que la cadena crea conveniente, y yo también”.

El agradecimiento de Ana Rosa Quintana a los espectadores

La presentadora también ha querido dar las gracias a los espectadores que escogen el programa cada mañana: “Que tengan ustedes un feliz verano y muchas gracias por el recibimiento que han dado a este programa después de tanto tiempo. Agradecida de corazón, como tengo que estar siempre con todos ustedes. Feliz verano”.