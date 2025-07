Nuria Morán 04 JUL 2025 - 12:27h.

La trama de corrupción en la que se encuentra envuelto el PSOE se ha agudizado con la entrada en prisión de Santos Cerdán. En una conversación de más de tres horas con 'OK Diario', José Luis Ábalos no se ha cortado a la hora de cargar contra varios miembros del gobierno de Pedro Sánchez.

En 'El Programa de Ana Rosa', Máximo Huerta, que fue ministro de Cultura y Deporte durante siete días hasta su dimisión al darse a conocer una infracción tributaria ocurrida doce años antes, ha comentado las informaciones que apuntan a una gran trama de corrupción dentro del Partido Socialista.

Máximo Huerta, tras la última entrevista de Ábalos: "Sueltas nombres para que se sepan y más para en política"

"Sueltas nombres para que se sepan y más para en política. Lo haces para desviar, para que miren a esa persona... pero no creo que hable mucho más. Tiene manta para tirar, pero... El aviso es lo más grave que hay", ha dicho el colaborador sobre la última entrevista que ha dado Cerdán a un medio de comunicación.

"Todo lo que verbalices es mierda propia también y por eso no creo que estalle", ha continuado reflexionando Máximo Huerta en directo. "No creo que la cárcel ni la posibilidad de entrar les ablande. No ha pasado nunca en política... No le ha pasado a Miguel Carcaño, no le va a pasar a este señor que tiene salvo asegurado fuera", ha añadido el colaborador.