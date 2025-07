Así fue la reacción que se llevó Guillem tras verse de nuevo con su ex en un concierto

La historia de Guillem y Fede seguramente la habrán vivido en sus propias carnes más de uno. ¿Quién no ha hecho planes a largo plazo alguna vez con esa pareja de la que estaba ilusionado y a la hora de la verdad han tenido verdaderos problemas con ese mismo plan?

Esto es exactamente lo que les ocurrió a los dos jóvenes barceloneses. Ambos tuvieron una bonita relación, pero acabó de la peor forma. Infidelidades, desengaños, control... todos los ingredientes que suelen tener aquellos romances que dejan no terminan bien.

Hace aproximadamente un año, Guillem y Fede compraron entradas para ir al concierto de Lola Índigo en Barcelona. El primero reconoce que lo hizo por complacer a su novio, que es el verdadero fan de la artista andaluza. "La faena es que él era el fan realmente, yo iba a acompañarlo", le relata a Cristina Lasvignes en 'El diario de verano'.

El momento de romper el hielo

Pasaron 6 meses y vinieron los problemas. Empezó el fin de su aventura amorosa, pero con una tarea pendiente: el concierto. Los dos tenían ya las entradas compradas y, conforme se iba acercando la fecha, intentaban mantener algún tipo de contacto. Seguían dispuestos a ir al evento, aunque Guillem reconoce que hacía más por "romper el hielo".

Y llegó el gran día. Se tuvieron que ver las caras de nuevo en mitad del público. No fue nada fácil. "En el concierto hablamos dos frases literal. Quedamos en un punto fuera del estadio", cuenta Guillem. Este asegura que incluso llegó a irse antes de que acabase el concierto porque no se sentía a gusto, ya que su exnovio apenas le dirigió palabra. "No bailaba", dice. "Le pregunté al día siguiente que qué le pasaba porque parecía que estaba en un funeral y no en un concierto", agrega.

Así que uno y otro se han vuelto a ver después de ese mal rato que pasaron. Lo han hecho de la mejor manera: ¡Bailando al ritmo de Lola Índigo!