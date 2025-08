A Reiver le molestó que Anie no le defendiese al escuchar "comentarios xenófobos" mientras le atendía en su centro de estética

Entre Reiver y Anie existía hace poco una relación más profunda que entre un simple cliente con su manicurista. Ambos se contaban día a día lo que hacían y se apoyaban mutuamente. Sin embargo, sucedió algo totalmente inesperado que cortó de raíz su bonito vínculo.

Según Anie, su amigo le "traicionó" al elegir una nueva manicurista y subirlo en sus redes. "Eres un falso, un traidor y mal amigo", le traslada. La mujer se siente engañada por el que era su cliente de confianza. Pero el otro da los detalles en el plató de 'El diario de verano' de su distanciamiento.

Según Reiver, Anie no salió en su defensa en una comprometida situación

Como podemos ver en el vídeo que acompaña a esta noticia, el joven relata que otra clienta empezó a decir "comentarios xenófobos" cuando le estaba atendiendo. Él estaba en otro lado del centro escuchando todo lo que decía. "La chica empezó a decir comentario xenofóbos contra las personas que vienen fuera de España a trabajar y yo vengo de otro país", cuenta.

La clienta que había propinado esas duras palabras estaba siendo atendida por Anie, quien según Reiver no salió en su defensa. "Si eres mi amiga y de verdad te preocupas por mí...", señala. "Me dolió que no me defendiera", lamenta.

"Hay personas que vienen a este país a trabajar de verdad"

Lo que hizo Reiver al escuchar los comentarios de otra clienta fue marcharse sin apenas despedirse. "Fui un poco rencoroso, lo que hice fue a irme a otra manicurista", explica. Tras ello, Anie le bloqueó y se rompió su relación.

Ahora, han zanjado sus diferencias. "Tú sabes de dónde vengo yo y sabes como me he esforzado. Al menos hubieras dicho hay personas que vienen a este país a trabajar de verdad", le traslada a su amiga. "No sabía que te iba a afectar tanto", responde ella, que le asegura que no apoya en ningún momento "ese comentario". "No pensé que ese fuese el motivo, ni que te sentiste así", insiste.

Anie le ha pedido que vuelva a su vida y que siga siendo su cliente favorito. Tras muchas vueltas, Reiver ha aceptado.