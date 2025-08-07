Miguel Salazar Madrid, 07 AGO 2025 - 23:16h.

Jesica ha querido agradecerle a Juanjo, el que considera su segundo padre, su labor cuando llegó a España

El amor y la empatía han hecho que el público de 'El diario de verano' aplauda y se emocione con la historia de Jesica y Juanjo. Esta mujer argentina ha tenido una vida llena de espinas. Cuando era joven sufrió la picadura de una manta raya por la que casi pierde la vida. Se valoró incluso la decisión de que se le amputase alguna pierna, aunque logró sobrevivir.

El trágico pasado de Jesica

Tuvo ese trágico incidente en mitad de su carrera como modelo. Pero hay más. A los 29 años sufrió dos ictus. "En el estado que quedo es malo. No podía caminar, me costaba articular las palabras", relata a Cristina Lasvignes. Jesica consiguió salir una vez más adelante, aunque se sometió a una operación de corazón con la que hizo una promesa.

"Dije: si me salvo, juro que agarro las maletas y estudio psicología en España", cuenta. Así que consiguió de nuevo salir con mucha fuerza de sus contratiempos y se vino a empezar de cero. Un hombre le ofreció la habitación de su casa para vivir en Madrid, pero cuando volvió de un viaje notó algo raro en la estancia. Vio como todo su maquillaje estaba roto.

Al parecer, quería echarle de su casa por empezar a vivir allí con su expareja y un bebé que venía en camino. De hecho, consiguió expulsarla de la vivienda el mismo día que se lo dijo y se quedó en la calle.

'¿Por qué lloras?': Así conoció Jesica a su ángel de la guarda

Jessica no podía ocultar su sufrimiento en la piscina de la urbanización donde estaba su vivienda. No sabía qué hacer. Hasta que encontró a su ángel de la guarda. "Siento una voz que me dice: Niña, ¿por qué lloras?", relata. "Le empezé a contar mi vida entera", dice refiriéndose a Juanjo, el buen samaritano que la acogió.

El hombre le ofreció su vivienda sin apenas conocerla. No le cobró dinero durante los 8 meses que vivieron juntos. Según él, había "alegría" cuando se encontraba en su casa. "Me enseñó toda su cultura", señala. Con un café o con un silencio, existía siempre un "buen momento" en el hogar. Era amor de verdad.

Gracias a Juanjo, Jesica conoció además al que ahora es su marido. Y Juanjo se convirtió en su testigo en la boda. "El amor me sorprendió", comenta. Ahora, ambos han protagonizado un emotivo momento en el programa de Telecinco, donde Jesica no ha dudado en agradecerle todo lo que ha hecho por ella. "Pasaste a ser un desconocido a ser un ángel de la guarda", le traslada.