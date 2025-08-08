Miguel Salazar Madrid, 08 AGO 2025 - 22:55h.

Es la primera vez que Lourdes sale de su pueblo tras la enfermedad que le fue diagnosticada hace 3 meses

La vida de Lourdes no ha sido nada fácil. La granadina, a sus 35 años, ha tenido que luchar a viento y marea con los golpes que le han tocado. Hace unos años ya sufrió un duro ictus por una enfermedad autoinmune que le han diagnosticado tres meses atrás.

Salió adelante como pudo, pero la parte izquierda de su cuerpo la tuvo totalmente paralizada. Actualmente está rehabilitándose tras una cirugía en la cabaza. "Se me hinchó el cráneo y me quitaron una parte de hueso para pegarlo otra vez", narra a Cristina Lasvignes en 'El diario de verano'. Lo que hicieron con su hueso fue quitárselo para después pegárselo, aunque lo congelaron para mantenerlo vivo.

El empujón de Silvia a su amiga en un momento tan difícil

Tras ese ictus, llegó otro en el que tuvo que salir también adelante. Pero ahí estaba en todo momento su amiga Silvia, que no dudó en apoyarla y darle todo su amor para que la enfermedad no fuese más fuerte que ella. Así ha sido, y lo hemos podido comprobar en el programa de Telecinco, donde Silvia le ha dado una emotiva sorpresa a su amiga.

Lourdes es sobrina de sus mejores amigos. Pero también es su peluquera de confianza. En un momento crucial de sus intervenciones, Silvia intentó que su autoestima no estuviese baja tras los varapalos que ha recibido. Lourdes se quedó sin pelo en una parte de su cabeza, algo que según su amiga generó "un trauma importante". Por eso no ha dudado en sorprenderla con una peluca especial para que "se sienta guapa y feliz" en un momento tan duro.