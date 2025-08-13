Un jurado de 10 para la nueva edición de 'Bailando con las estrellas', próximamente en Telecinco

Detrás de las cámaras de 'Bailando con las estrellas': así se realiza una producción virtual en televisión

Cinco profesionales de primer nivel, Blanca Li, Pelayo Díaz, Inma Casal, Gorka Márquez y Julia Gómez, formarán el jurado de 'Bailando con las estrellas'. Cinco opiniones, un solo veredicto en la próxima edición, muy pronto en Telecinco.