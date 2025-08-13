Muy pronto, en Telecinco
Cinco opiniones, un solo veredicto: Blanca Li, Pelayo Díaz, Inma Casal, Gorka Márquez y Julia Gómez formarán el jurado de 'Bailando con las estrellas'
Un jurado de 10 para la nueva edición de 'Bailando con las estrellas', próximamente en Telecinco
Detrás de las cámaras de 'Bailando con las estrellas': así se realiza una producción virtual en televisión
Cinco profesionales de primer nivel, Blanca Li, Pelayo Díaz, Inma Casal, Gorka Márquez y Julia Gómez, formarán el jurado de 'Bailando con las estrellas'. Cinco opiniones, un solo veredicto en la próxima edición, muy pronto en Telecinco.