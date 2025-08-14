Mario ha sorprendido a sus dos amigos virtuales vistiéndose del rey de la jungla

Mario ha entrado al plató de 'El diario del verano' al ritmo de la canción 'Dame un grrr' porque ha venido disfrazado de león. El rey de la jungla ha aparecido para sorpresa de todos y se ha sentado junto a Cristina Lasvignes para contar su historia.

Y es que Mario se ha disfrazado de este animal para sorprender a dos amigos virtuales. Mario ha contado que Pati siempre hace la misma broma y por eso él ha llevado la broma hasta la televisión: "Ella hace directos con un grupo de amigos maravilloso y siempre tiene en la boca y el cachondeo el decir 'tírame un león".

Pati y Paula, los dos amigos virtuales, se han muerto de la risa cuando han visto a su amigo Mario quitarse la careta del león. "Me estaba asfixiando", ha dicho Mario destapándose la careta. Los tres se han dado un fuerte abrazo y se han conocido por fin después de verse a través del móvil.