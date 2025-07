Noelia quiere que su madre deje de menospreciarla: Así ha sido la conversación más sincera entre ambas

La increíble carta de apoyo de una madre a su hijo tras su transición: "Eres la persona más valiente que conozco"

Compartir







Noelia está cansada de que su madre se refiera a ella como una "fracasada". La joven le cuenta a Cristina Lasvignes en 'El diario de Verano' que Esperanza, su progenitora, cree que es una "mala hija". Pero ya no puede más con la situación y por eso cree que el programa es el espacio mejor elegido para aclarar su disputa.

La mala convivencia y relación familiar que existe entre una y otra se acentuó sobre todo tras la muerte del padre de Noelia y marido de Esperanza. Desde ahí, se tensionaron mucho más las cosas porque incluso la madre llegó a echarle en cara no haberla apoyado tras la tragedia.

La conversación más sincera entre madre e hija

Noelia tiene claro que su madre es el amor de su vida. Pero le pide "que entierre el hacha de guerra". "Hemos perdido al papa, que era mi padre, tu marido. Hemos sufrido mucho, y tú también pasaste por un cáncer. Te he traído aquí porque es la única puerta que me queda para que cambies", ha comenzado diciendo la joven en la conversación más sincera que han tenido.

En el vídeo que acompaña a esta noticia se puede ver la primera reacción de Esperanza a las palabras de su hija. "¿Cómo quieres que cambie? Me tienes que escuchar porque no me escuchas, si yo digo blanco tu dices negro", relata.

Noelia cree que ese es justo el problema que existe entre ambas. Su madre reconoce que lleva ya mucho tiempo intentando hablar con ella. "Lo he pasado bastante mal tengo ganas de coger un respiro y ser otra vez feliz. Antes era muy risueña, se me ha quitado la alegría", dice.