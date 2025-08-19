Unplugged 19 AGO 2025 - 10:47h.

Según Oriana Marzoli, Luis Mateucci estuvo con una chica mientras ya estaba pretendiendo a Violeta Mangriñán en el trono de 'Mujeres y hombres y viceversa'

Mediaset Infinity nos trae algunos de los tronos más memorables de ‘Mujeres y hombres y viceversa’, como el de Marisa Ruiz, Melyssa Pinto o Violeta Mangriñán y, precisamente durante este último, vivimos un momentazo con la llegada de Oriana Marzoli, que quería destapar la otra cara de su pretendiente...

Violeta Mangriñán estaba en la casa de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ cuando, de repente, se encontraba con una visita sorpresa, la de Oriana Marzoli. Y es que el exnovio de Oriana, Luis Mateucci, se acababa de convertir en pretendiente de la tronista y parecía que ella quería darles sus ‘bendiciones’....

Sin embargo, Oriana le acusaba de haber tenido algo más que palabras con otra chica mientras ya estaba pretendiendo a Violeta, pero lo hacía muy tranquila y Luis cuestionaba su actitud: creía que no se alteraba porque no le habían dado más dinero. A pesar de todo, Luis reconocía que salió y que podría haber pasado algo con alguna chica… pero siempre antes de conocer a Violeta y de convertirse en su pretendiente.

Finalmente, Oriana aseguraba que Luis se había llevado sus anillos y que tuvo que escuchar un audio en el que el propio Luis le acusaba de cerrarle caminos para quitarle trabajo.

Mientras tanto, Luis le decía a sus compañeros que la propia Oriana le reconoció haberle sido infiel, pero ella insistía: “Este chaval no es como se pinta”.

Finalmente, Luis acudía a la cocina y la tensión con su ex se revelaba: “¿Si yo te engañaba, por qué no me dejaste?”, le preguntaba Luis; “porque no tenía dónde irme”, respondía él lo que, para Oriana, era muestra de cómo era de verdad su exnovio: “Eres muy calculador”.

La llegada de Luis Mateucci a 'Mujeres y hombres y viceversa'