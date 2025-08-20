Unplugged 20 AGO 2025 - 11:25h.

Moha cambió de tronista, provocando la polémica entre ellas

Revive los tronos en 'MYHYV' de Melyssa Pinto, Violeta Mangriñán y Marina Ruiz en 'Mediaset Infinity'

Un pretendiente separó a Marina Ruiz y Violeta Mangriñán, entonces en el trono de ‘Mujeres y hombres y viceversa’. Mediaset Infinity nos trae los tronos completos de ambas tronistas así como el de Melyssa Pinto y en la plataforma podrás volver a disfrutar de todo lo que pasó.

En esta ocasión, Moha dejó de pretender a Violeta tras una cita con Marina. La nueva tronista apuntaba que había visto “más contenido” en su cita que en la que tuvo con su compañera y, aludida, Violeta se quejaba: “No me apetece darle bombo”. Es más, se hizo con una caja de palomitas y se fue a la escalera para ver desde ahí la cita de su ya expretendiente con Marina

Sin embargo, tras la tormenta llegó la calma y Marina fue al encuentro de su compañera en la casa. La saludó con un abrazo y se disculparon: “No me gusta estar mal contigo”, dijo Marina; “perdona”, respondía Violeta.

Eso sí, Mangriñán dejaba claro que no se había enfadado por el chico sino por la formas de Marina, que en su caso estaba molesta por la bromita de las palomitas.

Viendo su propia reconciliación, Marina se emocionaba en el plató de ‘Mujeres y hombres y viceversa’: “No puedo estar mal con nadie, parece que cuando viene a plató se le cruza el cable”.

¡Dale al play para disfrutar de este momento de los tornos de Violeta Mangriñán y Marina Ruiz!

El 'pique' de Marina Ruiz y Violeta Mangriñán