Patricia Pardo reacciona sorprendida a la exclusiva de Bertín Osborne con su hijo pequeño: “¿Perdona? Esto no es verdad”

La exclusiva que ha dado Bertín Osborne en la que aparece por primera vez con su hijo en común con Gabriela Guillén es uno de los temas estrellas del corazón de la semana. El presentador ha pasado de no reconocer al pequeño a fotografiarse con él. En esa portada de la revista ‘¡Hola!’ también podemos ver a la madre del pequeño, que afirma que, aunque ya no esté con Bertín, quiere que su hijo “sienta el amor de los dos”.

Además, los padres del niño también han revelado su nombre. Es David. Gabriela afirma que es muy creyente y que escogió ese nombre porque significa “el amado por Dios”.

La noticia ha sido toda una sorpresa para todos, incluida Patricia Pardo, que así lo ha contado en una de las conexiones de la mesa de actualidad de ‘Vamos a ver’ con el club social presentado por Adriana Dorronsoro.

La reacción de Patricia Pardo

Tras ver un vídeo introductorio con el tema, Patricia Pardo ha comentado: “Solo voy a decir lo siguiente. Yo esta mañana llego a las 7 de la mañana a la redacción, me pongo a hablar con mi amiga Inma Perea, que es la coordinadora de corazón, y de repente debajo de la pila de revistas veo la portada de ‘¡Hola!’ y digo: ¿Perdona? Esto no es verdad. Pues es, ¿verdad, Adri? Ha pasado”.

Adriana Dorronsoro le ha dado la razón a su compañera: “Creo que estamos todos impactados con esa portada que nunca pensábamos que iba a llegar”.

