La exclusiva que ha dado Bertín Osborne en la revista '¡Hola!' la que aparece por primera vez con su hijo en común con Gabriela Guillén no ha dejado a nadie indiferente. 'Vamos a ver' se ha hecho eco del tema del momento y los colaboradores han aportado nuevos datos sobre el que podría ser el verdadero motivo del cantante para cambiar radicalmente de opinión .

En el club social de 'Vamos a ver' nadie podía dar crédito a la última portada de Bertín Osborne junto a su hijo, ni tampoco a los motivos que habría detrás de la misma.

Kike Calleja explicó las razones que, según él, llevaron a Bertín a protagonizar la exclusiva: "Me alegro mucho de que lo haya hecho, pero es por una necesidad económica. Hace un mes hablé con Gabriela y me dijo que las cosas seguían en un punto sin reconciliación. Es cierto que Bertín preguntaba por el niño, pero no lo veía a menudo. Todavía no estaba pasando manutención porque no habían llegado a un acuerdo y porque él estaba atravesando apuros económicos. Por lo tanto, entiendo que estas fotos y que haya accedido a esto es por ese motivo. Pero también me alegro de que lo haya hecho porque el niño se merece su lugar y Gabriela también", ha asegurado el colaborador del programa.

Ante las palabras de su compañero, Alejandra Rubio ha reaccionado con dureza: "¿El niño va a tener su lugar por salir en una revista? Perdóname, pero en mi opinión, que utilices a un menor para un beneficio económico me parece una barbaridad".

La reacción de Patricia Pardo en 'Vamos a ver'

El presentador ha pasado de no reconocer al pequeño a fotografiarse con él. En esa portada de la revista '¡Hola!' también podemos ver a la madre del pequeño, que afirma que, aunque ya no esté con Bertín, quiere que su hijo "sienta el amor de los dos".

Además, los padres del niño también han revelado su nombre. Es David. Gabriela afirma que es muy creyente y que escogió ese nombre porque significa "el amado por Dios".

La portada ha sorprendido a todo el mundo incluso a Patricia Pardo que nos contaba el asombro que ha sentido al ver la portada por primera vez: "Solo voy a decir lo siguiente. Yo esta mañana llego a las 7 de la mañana a la redacción, me pongo a hablar con mi amiga Inma Perea, que es la coordinadora de corazón, y de repente debajo de la pila de revistas veo la portada de '¡Hola!' y digo: ¿Perdona? Esto no es verdad. Pues es, ¿verdad, Adri? Ha pasado".