Gabriela Guillén y Bertín Osborne han hecho una exclusiva con la revista '¡Hola!' en la que han presentado a su hijo en común, David

El motivo por el que Bertín Osborne había protagonizado la polémica portada con su hijo: "Es por una necesidad económica"

Gabriela Guillén y Bertín Osborne han concedido una entrevista a la revista ‘¡Hola!’ en la que han presentado a su hijo en común, David. “No quiero que sea un niño escondido”, ha asegurado el presentador. Por su parte, su madre ha afirmado que, aunque ella y Bertín ya no sean pareja, quiere que el pequeño “sienta el amor de los dos”.

Tras la publicación de esta portada que se ha convertido en el objetivo de todos los focos, ‘Vamos a ver’ ha podido hablar con Gabriela Guillén. Lo ha hecho la periodista Patricia López, que también ha informado de que la ex de Osborne “nos ha podido contar poco porque tiene un compromiso con la revista”, pero que aún así ha respondido a sus preguntas.

‘Vamos a ver’ habla con Gabriela Guillén

Gabriela Guillén ha asegurado a la periodista del programa que le hace ilusión presentar a su hijo de esta forma. En muchas ocasiones, también nos ha dicho que quería proteger al pequeño, por lo que sorprende que ahora decida mostrarle en una revista. Ante esto, ha respondido: “Está protegido, solo es una revista. Está en el ‘¡Hola!’ como todos los hijos de Bertín”.

Además, ha asegurado que ella seguirá tapándole el rostro en las fotografías que comparta públicamente.

El motivo por el que Bertín Osborne habría hecho la portada

Los colaboradores de ‘Vamos a ver’ han analizado las causas que habrían llevado a Bertín Osborne ha hacer esta portada. Según Kike Calleja es “por una necesidad económica”: “Hace un mes hablé con Gabriela y me dijo que las cosas seguían en un punto sin reconciliación. Es cierto que Bertín preguntaba por el niño, pero no lo veía a menudo. Todavía no estaba pasando manutención porque no habían llegado a un acuerdo y porque él estaba atravesando apuros económicos. Por lo tanto, entiendo que estas fotos y que haya accedido a esto es por ese motivo. Pero también me alegro de que lo haya hecho porque el niño se merece su lugar y Gabriela también”.