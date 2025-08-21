Los personajes de 'La que se avecina' que darían contenido en 'Supervivientes'

Rocío Belén Paleari 21 AGO 2025 - 18:49h.

Salimos a la calle a preguntar qué vecinos querrían ver en Honduras, y las respuestas no tienen desperdicio

Además, "'La que se avecina' no debería acabar nunca": los fans de la serie piden que siga por siempre

Compartir







El verano se despide y Telecinco ya calienta motores para su próxima gran apuesta: La nueva temporada de ‘Supervivientes All Stars’, que comenzará muy pronto. Con nombres como Iván González, Jessica Bueno, Gloria Camila y Elena Rodríguez sobre la mesa, nosotros hemos querido ir un paso más allá.

¿Y si los concursantes fueran los vecinos más gamberros de la televisión? Salimos a la calle para preguntar a los españoles qué personajes de 'La que se avecina' les gustaría ver sobreviviendo en Honduras, y las respuestas han sido para morirse de risa.

Amador Rivas, el rey de la supervivencia urbana

La primera reacción ha sido unánime: Amador Rivas. El mítico “cuñado” de la tele se ha ganado un hueco en el imaginario colectivo, y muchos no dudan de que podría dar juego en cualquier reality. "Amador es un máquina, sobrevivió en el monte, lo hace en cualquier lado", nos dice un joven con una sonrisa. Y no le falta razón. Imaginadlo pescando con un anzuelo hecho con un imperdible, para luego salir del agua y decir "aparcado", o más irrisorio aún, "caña, aquí" y que todo lo que haya sea agua de coco. ¡Dale play al vídeo y descubre qué haría Amador en 'Supervivientes'!

Raquel, a cara lavada

Otro de los nombres que ha salido varias veces es el de Raquel Villanueva, interpretada por Vanesa Romero. La gente tiene curiosidad por verla fuera de su burbuja habitual y sin filtros. Tal vez la elección de este personaje fue una sorpresa, pero la propuesta de una joven nos ha hecho reflexionar: "A Raquel, me gustaría verla sin maquillaje, en la isla". ¡Touché! Ver a la sofisticada Raquel Villanueva enfrentándose a los elementos, sin sus extensiones perfectas y su maquillaje impecable, sería televisión pura. La simple idea de verla lidiando con mosquitos y tormentas tropicales, lejos de sus looks cuidados, es sin duda un contraste que al público le encantaría ver. ¿Mantendría su elegancia natural o sacaría las uñas como una gata salvaje? El morbo está servido. ¡Dale play al vídeo y entérate!

Antonio Recio, el showman nato

"A Jordi Sánchez (el actor que encarna a Antonio Recio), que es muy divertido", elige una mujer y ahí ha dado en el clavo. El personaje sería puro entretenimiento. Imaginad sus intentos de liderar el grupo con su particular falta de liderazgo en plena supervivencia... ¿Podría?

Antonio Recio en Honduras sería como poner una bomba de relojería de humor. Sus enfrentamientos con otros concursantes, sus estrategias maquiavélicas para conseguir comida y, sobre todo, sus monólogos existenciales frente a las cámaras serían televisión de la buena. ¡Dale play al vídeo y descubre qué otro personaje podría generar tramas con Antonio!

Estas respuestas demuestran que los vecinos han conquistado nuestros corazones durante más de una década, y verlos fuera de su zona de confort sería el experimento televisivo perfecto.

Mientras esperamos al estreno del reality para ver cómo se las apañan los que ya están confirmados, Jessica Bueno, Iván González, Gloria Camila y Elena Rodríguez, no podemos evitar soñar con un 'Supervivientes' protagonizado por la vecindad de 'LQSA'. ¡Dale al play y descubre todas las reacciones de la gente!