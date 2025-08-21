Unplugged 21 AGO 2025 - 11:23h.

“Estoy muy bien con él, siempre estoy a gusto”, decía Violeta tras su cita

'Mediaset Infinity' te ofrece íntegros los tronos de Violeta Mangriñán, Marina Ruiz y Melyssa Pinto en 'Mujeres y hombres y viceversa'

Compartir







Que Julen fue uno de los favoritos de Violeta Mangriñán durante su trono en ‘Mujeres y hombres y viceversa’ es algo que no escapa a ninguno de los fans del formato. Ahora, en ‘Mediaset Infinity’ puedes disfrutar de los tronos completos no solo de esta tronista, también de los de Marina Ruiz y Melyssa Pinto.

Tras ver la primera parte de su cita con Violeta, Julen se quejaba, no quería que pareciera una cita sin cámaras en la que se iban a la habitación, pero lo cierto es que así fue tras una breve charla.

Pasaron los minutos, tronista y pretendiente no salían, así que el equipo fue a su encuentro y pillaron a Julen con las manos en la masa: “Me estaba probando…” De hecho, Violeta no estaba en la habitaci�ón: “Me estoy vistiendo”.

Tras su reencuentro, tronista y pretendiente se daban un besito y bromeaban: “Nos ha dado tiempo a todo”, comentaba él; “no me hagas hablar de lo que he visto, del uno al diez ¡Trece!”; decía ella; “Necesita mejorar… que no, 10 o 100, me da igual”, respondía Julen.

¡Dale al play y disfruta de este y todos los momentazos de Violeta Mangriñán con sus pretendientes en el trono de ‘Mujeres y hombres y viceversa’!

Así llegó Violeta Mangriñán al trono de 'Mujeres y hombres y viceversa'