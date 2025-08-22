Jesús Vázquez y Valeria Mazza estarán de nuevo al frente de 'Bailando con las estrellas'

El programa de baile volverá muy pronto a Telecinco

Lola González, directora artística de 'Bailando con las estrellas', desvela los retos de grabar una producción virtual: "Hay que ser muy precisos"

Telecinco ya calienta motores para el arranque de la segunda edición de 'Bailando con las estrellas'. El formato estará presentado un año más por Jesús Vázquez y Valeria Mazza, una dupla que ya nos conquistó en la primera edición: "Aquí son más importantes las leyes del ritmo que las leyes de la física".

Jesús y Valeria conducirán el formato que ha arrasado en pa�íses de todo el mundo y que contará con cinco jueces de excepción: Blanca Li, Pelayo Díaz, Inma Casal, Gorka Márquez y Julia Gómez.

El programa en el que los famosos nos mostrarán sus mejores pasos de baile volverá muy pronto a nuestras pantallas. 'Bailando con las estrellas', próximamente estreno en Telecinco.