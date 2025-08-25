La presentadora de ‘El diario de verano’ comparte una vivencia muy personal en pleno directo mientras charlaba con un invitado

Cristina Lasvignes nos cuenta cómo lleva su regreso a la TV’: "Mis hijos, por fin, van a verme en directo"

En ‘El diario de verano’, Cristina Lasvignes vivió un momento entrañable mientras charlaba con un joven apasionado del fútbol. El invitado relataba cómo este deporte ha estado presente en su vida desde siempre y lo definía como una auténtica liberación, una vía para desahogarse y afrontar los problemas del día a día.

El joven reconocía, además, ser muy competitivo, algo que llevó a la presentadora a intervenir con una sonrisa y compartir una vivencia muy personal relacionada con su hijo pequeño.

“Es que tengo un hijo que ya juega, aunque es pequeño, y sé que ese tema del banquillo lo lleváis fatal… yo lo paso fatal”, comentó Lasvignes entre risas, en referencia a lo mal que los jugadores, incluso desde niños, suelen llevar el hecho de no salir como titulares.

La conversación, fresca y natural, mostró la complicidad entre la presentadora y el invitado, que continuó relatando su experiencia en el fútbol y cómo, aunque siente que le faltó algo para llegar más lejos, no ha perdido la ilusión por seguir intentándolo.