Así ha sido el momento en que Malena ha reculado en su intención de volver con Ferran: ¡No te lo peirdas!

El tremendo 'shock' que se llevaron dos exnovios al ir a un concierto juntos tras cortar su tóxica relación: "Parecía un funeral"

Compartir







Momento de máxima tensión entre Ferran y Malena en 'El diario de verano'. Estos dos jóvenes tuvieron una relación no muy larga pero intensa. Terminó hace 7 meses tras muchas inseguridades y celos.

Malena cuenta que lo conoció a través de las redes sociales. Quedaron a tomar algo y luego se dieron el primer beso bajo la luna llena. Sin embargo, tras ir cogiendo más confianza, la joven llegó a contarle a su amiga que se sentía incómoda con Ferran porque seguía pensando en su anterior relación.

A eso se le unió el problema que tuvo un día con su entonces novio. "Me hizo dejar de seguir a todos los chicos en mis redes, aunque él no quiso dejar de seguir a ninguna", relata. El 13 de diciembre temrinaron su relación y Ferran decidió bloquearla. Pero ahora se siente preparada para decirle que le da una segunda oportunidad y que tiene ganas de retomar el tiempo perdido. Lo hace, además, el día de su cumpleaños.

El consejo de Cristina Lasvignes a Ferran tras obligar a su ex a dejar de seguir a todos los chicos

Por suerte o por desgracia, no ha terminado todo tal y como esperaba Malena. El que fue su pareja no ha recibido con mucho agrado que Malena haya sido la persona que le haya traído al programa de Telecinco.

Esta se ha enterado en directo de que tuvo otra ex antes de ella que nunca supo. Además, se pensaba que estaba ahora con una chica diferente a la que está conociendo. "Me acabo de enterar de tu primera novia", decía con mucha sorpresa.

Finalmente, Malena ha terminado reculando y ha optado por no pedirle que vuelva con ella. "Te iba a pedir una segunda oportunidad pero ya...", decía. Cristina Lasvignes, presentadora del programa, no ha dudado en lanzarle un "consejo" a Ferran. "Como consejo, no le digas a quién tiene que seguir y quién no, que haga lo que le dé la gana", lanzaba.