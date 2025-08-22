Siente que su madre no la quiere lo suficiente: el emocionante reencuentro en ‘El diario de verano’

El mensaje de Patricia: “Mamá, te echo de menos y te quiero mucho, pero me siento desplazada y no me siento tan querida por ti”

Una invitada sorprende a su madre paralítica organizando un lacrimógeno reencuentro con su hijo: "Perdón por tanto tiempo"

Compartir







‘El diario de Verano’ ha sido testigo de un emotivo reencuentro entre una hija y su madre, quienes durante años han vivido una relación complicada marcada por celos, malentendidos y sentimientos de rechazo.

La madre relató que, desde muy pequeña, Patricia mostraba celos hacia sus hermanas y un carácter difícil, lo que llevó incluso a que la llevase a un psicólogo infantil. Con 18 años, la joven decidió marcharse de casa, una decisión que, según su madre, “era dura pero necesaria”.

Durante la conversación, Patricia expresó con sinceridad cómo se había sentido desplazada y menos querida que sus hermanas: “Mamá, te echo de menos y te quiero mucho, pero me siento desplazada y no me siento tan querida por ti”.

La madre reconoció las dificultades y los momentos en que su relación fue dolorosa para ambas, y explicó que nunca había sido fácil acercarse a Patricia debido a su carácter fuerte.

El momento más emotivo llegó cuando Patricia se reunió en plató con su madre y pudo expresarle directamente sus sentimientos: “Quiero decirte que te quiero mucho, que te echo de menos y que siento mucho mi comportamiento y mis palabras. Quiero que hagamos más planes juntas y que estemos bien, ya para siempre”.

Ambas coincidieron en que, a partir de ahora, buscarán demostrar su cariño con hechos y reforzar su vínculo, dejando atrás los malentendidos y el dolor acumulado: “Nunca pienses que no te quiero, que te quiero muchísimo y te echo de menos”. “Y yo también, hija”, comentaba la madre muy emocionada.