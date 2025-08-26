Unplugged 26 AGO 2025 - 10:44h.

Luis Mateucci, exnovio de Oriana Marzoli, empezó a pretender a Violeta Mangriñán pero su ex visitó la casa de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ para cuestionarle

Luis Mateucci, exnovio de Oriana Marzoli, visitó ‘Mujeres y hombres y viceversa’ para convertirse en pretendiente de una de sus tronistas: Violeta Mangriñán. Ella estaba encantada con su llegada, pero pronto hubo algún problema… Revive este momento y su trono al completo gracias a Mediaset Infinity.

En la casa, ambos recibieron la visita de la propia Oriana, que cuestionaba a Luis. En primer lugar, dejaba caer que estuvo con ella por interés, también que le habían desaparecido unos anillos y le cuestionaba como pretendiente.

Según Oriana, Luis habría estado con una chica cuando ya pretendía a Violeta, pero él lo negaba todo: desde que se sentó a pretenderla, no había conocido a nadie más que a ella.

Las dudas de Violeta Mangriñán

Para Violeta, el conflicto de la expareja dejó claro que su relación era “tóxica” y quería mantenerse al margen. Sin embargo, le dejaba las cosas claras a su pretendiente cuando Oriana se marchaba: “Sabes que estuviste con esa chica, me ha llegado, no porque venga tu ex, me lo contaron y no quise hacer caso, pero ahora me cuadra”.

Sin embargo, él lo negaba todo: “Agrandaron el tema mintiendo”. De hecho, aprovechaba para declararle sus sentimientos: “Al principio me gustabas físicamente, luego, cuando te conocí, venía con otras ganas”.

“Dime la verdad”, le pedía Violeta, que necesitaba “descansar” del tema: “Necesito que te marches y que hablemos el próximo día”.