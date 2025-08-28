Logo de telecincotelecinco
Violeta Mangriñán se emocionaba pidiendo el regreso de Julen a ‘Mujeres y hombres y viceversa’: “Pensaba que iba a venir”

Violeta Mangriñán pedía el regreso de su pretendiente a 'Mujeres y hombres y viceversa'Mediaset Infinity
Mediaset Infinity nos trae de nuevo ‘Mujeres y hombres y viceversa’ y los tronos al completo de Violeta Mangriñán, Melyssa Pinto y Marina Ruiz. Recuperamos ahora el momento en que Violeta, afectada, lanzaba un ultimátum a Julen, uno de sus pretendientes favoritos y que antes había abandonado su conquista…

“Quiero hacer una petición importante”, decía Violeta, que se quejaba de llevar “meses” haciendo lo mismo: “Llevo dos meses pidiéndole a una persona, a Julen, que vuelva”. Sin embargo, el pretendiente había declinado su petición una vez tras otra: “Por motivos X, él ha dicho que no quiere volver, es respetable”.

“Lo he pedido por activa, por pasiva, al programa, a él.. y no ha querido venir”, confesaba la tronista, dispuesta a pasar página y cerrar capítulo: “Ya está, se zanja el tema, él la silla la tenía y la tiene ¿Ha dicho que no? ¡Ya está!”

“Llevamos dos meses, una tiene su dignidad”, añadía la tronista, aunque reconocía que hubiera preferido que su decisión fuera otra: “No le echo nada en cara, lo respeto y lo acepto, pero no va a venir”.

Sin embargo, toda su determinación se venía pronto abajo y se emocionaba: “Pensaba que iba a venir, pero no quiero que se nombre más el tema porque me he cansado hasta yo”.

Temas