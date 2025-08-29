Unplugged 29 AGO 2025 - 13:23h.

Luis Mateucci escribió a Violeta Mangriñán para preguntarle a quién iba a elegir en su trono en 'Mujeres y hombres y viceversa'

Revive los tronos en 'MYHYV' de Melyssa Pinto, Violeta Mangriñán y Marina Ruiz en 'Mediaset Infinity'

Compartir







Mediaset Infinity nos trae lo mejor de ‘Mujeres y hombres y viceversa’, en concreto, los arrolladores tronos protagonizados por Marina Ruiz, Melyssa Pinto y Violeta Mangriñán. Y, de esta última, recuperamos un momento en el que un conocido pretendiente decidió decir adiós sin presentarse en el programa…

La ausencia de Luis Mateucci en ‘Mujeres y hombres y viceversa’ era atronadora, la propia Violeta lo sabía porque él mismo se lo había dicho por teléfono la noche anterior y la tronista se quejaba de que lo hubiera “aireado” en redes sociales: “Es experto en tele y sabía que lo de ayer olía ya adiós, que era una despedida por mi parte. Él sabía que era el principio del fin”.

El público se quejaba, no se creía la versión de Violeta, pero ella insistía: “Ha preferido no ser echado”, decía. Pero ¿A qué estaba esperando a echarlo? La tronista dudaba y explicaba que un día antes, el propio Luis le había presionado.

En concreto, le escribió un mensaje en el que le preguntaba qué decisión iba a tomar porque no quería perder el tiempo: “Me dijo 'dime con quién te vas a ir, dime las cosas claras porque quiero ‘confeti’, quiero hacer cosas contigo y paso de estar ahí haciendo el tonto”.

A Violeta no le gustó ni el tono ni lo que le dijo, así que no le contestó y, al día siguiente, le dijo: “Me hablas bien y tú vas donde te da la gana, nadie te obliga a estar ahí”.

¡Dale al play y recuerda lo que pasó en el plató de ‘Mujeres y hombres y viceversa’!

Así conoció Violeta Mangriñán a Luis Mateucci

Oriana Marzoli, exnovia de Luis Mateucci, quiso desenmascararle en ‘Mujeres y hombres y viceversa’

Violeta Mangriñán dudó de Luis Mateucci tras la visita de Oriana Marzoli