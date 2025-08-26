Patricia Fernández 26 AGO 2025 - 16:48h.

¡El próximo jueves 4 de septiembre comienza 'Supervivientes All Stars', en Telecinco!

Esta es la lista oficial de los concursantes de ‘Supervivientes All Stars 2025’

Los participantes más reconocidos de ediciones anteriores regresan a Honduras para vivir de nuevo la experiencia de ‘Supervivientes All Stars 2025’. Ya se han desvelado algunos de los nombres confirmados, que se dividirán entre Playa Armonía y Playa Caos en una temporada cargada de estrellas. Lo que muchos no esperan es que, esta vez, la aventura será todavía más exigente.

La cuenta atrás ya ha comenzado: dentro de muy poco, este increíble escenario, que en el pasado ha sido testigo de tantas historias y desafíos, volverá a brillar con nuevas oportunidades y momentos inolvidables. El estreno será el jueves 4 de septiembre en Telecinco… ¡una cita que no puedes perderte!