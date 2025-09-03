Rocío Belén Paleari 03 SEP 2025 - 13:21h.

El presentador nos revela los detalles del nuevo programa de las tardes de Telecinco y avanza una entrevista que va a dar muchísimo que hablar

Además, César Muñoz y María Ruiz co-presentarán junto a Joaquín Prat el nuevo magacín de tarde de Telecinco

Joaquín Prat presentó esta mañana a la prensa 'El tiempo justo', el nuevo programa vespertino que va a liderar junto a César Muñoz y María Ruiz, y que desde el título rinde homenaje a su padre, el gran Joaquín Prat Carreras quien en su día fue el anfitrión del icónico programa de entretenimientos 'El precio justo'.

Pero más allá del nombre, el magacín de Joaquín no tendrá nada parecido a aquel show de los años 80. Será un formato con mucha actualidad, centrado en los "intereses de la gente" y con agenda abierta para poder acudir en tiempo real a las noticias de último momento. Llega el próximo lunes a la pantalla de Telecinco y podrá verse de lunes a viernes de 15:45h a 18:30h.

Mientras María Ruiz estará a cargo de los temas de actualidad -información, análisis y opinión-, César Muñoz se ocupará de hacer un repaso a la crónica social y la última hora de los realities del grupo. Pero además, ‘El tiempo justo’ contará con un plantel de más de 30 colaboradores entre reporteros, analistas y expertos en distintas materias.

En una charla con esta web, Joaquín nos dio algún adelanto de lo que veremos el lunes en la primera entrega del programa: "Tenemos una entrevista en exclusiva. Es una exclusiva de verdad, porque exclusiva es un término que se ha devaluado un poquito en los últimos tiempos", dijo, a modo de reflexión.

"Es una persona que nunca ha hablado con los medios de comunicación, después de ser protagonista de uno de los sucesos más terribles de la crónica negra de este país", ha dicho, y nos ha dejado con la curiosidad encendida. ¡Dale play y descubre todos los detalles de la entrevista!

El tiempo justo para las noticias

"Al tema de actualidad que interese al espectador se le dedicará el tiempo justo", nos explicó Prat. 'El tiempo justo' se caracteriza precisamente por no tener una escaleta fija, lo que significa que cada día será una aventura tanto para el equipo como para los espectadores.

Joaquín Prat, que lleva años demostrando su profesionalidad en la pantalla, se enfrenta ahora a un reto completamente nuevo y apasionante. Las tardes de Telecinco son territorio complicado, con una audiencia muy exigente que sabe perfectamente qué quiere ver y qué no.

El programa promete ser un espacio necesario en la televisión actual: directo, honesto, sin artificios ni poses, donde cada tema tendrá exactamente el tratamiento que merece. Ni más, ni menos. Literalmente, 'El tiempo justo' que cada historia necesita para ser contada como debe ser.

Dale Play para descubrir todos los secretos de este programa que viene a revolucionar las tardes y escuchar de primera mano las declaraciones más sinceras y reveladoras de Joaquín Prat.