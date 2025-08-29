El concursante se enfrentaba a la pregunta: ¿En qué país se originó la pizza hawaiana?

‘Agárrate al sillón’ vivió este viernes uno de esos momentos inesperados que arrancan sonrisas al público. Todo ocurrió cuando el presentador lanzó una pregunta aparentemente sencilla: “¿En qué país americano se originó la pizza hawaiana?”.

La respuesta rápida fue “Hawái”, pero el matiz del enunciado jugó una mala pasada: el estado no es un país, y en realidad la célebre pizza nació en Canadá, de la mano del chef griego Sam Panopoulos en los años 60.

La revelación no solo sorprendió a los concursantes, sino que dio pie a un animado debate gastronómico en el plató. Eugeni Alemany no dudó en confesar que es un firme defensor de la pizza con piña, comentario que despertó complicidad inmediata en Rafa Castaño, el campeón, que también salió en defensa de la combinación.

“A mí me gusta”, repitieron uno tras otro, en un momento casi de camaradería culinaria que provocó risas en el público. El presentador incluso ironizó con las comparaciones gastronómicas: “Como valenciano tengo que aguantar que le echéis cualquier cosa a la paella… pues a mí me gusta la pizza con trozos de piña”.