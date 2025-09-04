Ana Terradillos, tras la cancelación del viaje a París por una avería en el Falcon: "Que viaje en Ryanair"

Ana Terradillos ha reaccionado a la decisión de Pedro Sánchez de no viajar a París en 'La mirada crítica'

Pedro Sánchez sufre una avería en el Falcon y se ve obligado a darse la vuelta en mitad de un vuelo a París

Pedro Sánchez ha decidido cancelar a última hora su viaje a París, donde iba a participar en la reunión con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y otros líderes europeos, debido a una avería en el Falcon.

Esta decisión se ha producido cuando la polémica con la compañía Ryanair está más avivada que nunca debido a sus cláusulas abusivas, algo que ha hecho que Ana Terradillos reaccionase en 'La mirada crítica': "Que se coja un Ryanair, que llega a París", ha apuntado la presentadora.

Ana Terradillos, tras la decisión de Pedro Sánchez de no viajar a París: "Es una faena porque era el punto en el que íbamos a coger otra vez relevancia internacional"

"Es una faena porque era el punto en el que íbamos a coger otra vez relevancia internacional", ha continuado analizando la presentadora en directo.

Tras esta decisión, el presidente de España se conectará por videoconferencia a la reunión de líderes de la 'coalición de voluntarios' en la que se discutirá sobre las garantías de seguridad a brindar a Ucrania en caso de un acuerdo de alto el fuego con Rusia.