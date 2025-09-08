La exmujer de Ábalos ofreció unas declaraciones exclusivas grabadas minutos antes del estreno del programa

Ábalos recurre la decisión de un juzgado que ha rechazado frenar la difusión de la entrevista a su exmujer en Telecinco

‘El precio de…’ arrancó con un estreno de alto voltaje. El programa, conducido por Santi Acosta, puso sobre la mesa documentos inéditos y testimonios en exclusiva que han puesto contra las cuerdas al exministro José Luis Ábalos.

Nada más empezar, el presentador mostró ante las cámaras el auto judicial con el que Ábalos trató sin éxito de paralizar la emisión del espacio. “Esto que tengo en mi mano es el auto con el que el exministro ha intentado callarla y evitar que este programa saliera a la luz. Pero no lo ha conseguido”, señaló, mientras adelantaba imágenes de pruebas fotográficas, entre ellas un sobre con dinero captado por la propia Carolina Perles.

Las declaraciones de Carolina Perles minutos antes de la emisión

La gran protagonista de la noche fue precisamente Carolina Perles, exmujer de Ábalos, que ofreció unas declaraciones exclusivas grabadas minutos antes de la emisión. Visiblemente afectada, Perles relató la presión y las amenazas que asegura haber recibido tras anunciar que hablaría:

“Desde que supo que iba a hablar, no he parado de tener presiones. Este fin de semana he pasado miedo, porque veo que esto se está yendo de las manos. El viernes me descolocó: mandó un escrito al juez pidiendo que me llamara a declarar y horas después lo retiró. Aunque José Luis quiera que no hable, no lo va a conseguir porque yo también tengo derecho a contar mi historia alto y claro”.

Perles defendió su decisión de dar un paso adelante después de dos décadas de matrimonio: “Si han hablado tantas mujeres de su entorno, ¿por qué no lo voy a poder hacer yo? Tengo tanto derecho a contar mi verdad como él a tergiversarla”.

Carolina Perles, el próximo lunes en plató

El programa confirmó que Carolina Perles estará el próximo lunes en el plató de ‘El precio de…’ para dar la entrevista completa, en lo que promete ser una de las citas televisivas más esperadas de la temporada.