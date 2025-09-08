Lara Guerra 08 SEP 2025 - 23:55h.

Carolina Perles revela en 'El precio de la corrupción' todos los detalles de su boda con José Luis Ábalos

Carolina Perles rompe su silencio pese a los intentos de José Luis Ábalos de frenar ‘El precio de…’: “Este fin de semana he pasado miedo”

Compartir







Carolina Perles, tercera exmujer de Ábalos, es la protagonista de la primera entrega de 'El precio de la corrupción' para desvelar todos los entresijos del exministro de Transportes. José Luis Ábalos atraviesa una situación judicial complicada desde que está investigado por el caso Koldo y está siendo investigado por tráfico de influencias, cohecho y malversación. En este contexto, la atención pública se ha intensificado desde que Carolina se pronuncia a través de esta entrevista.

Además de tratar el caso Koldo, Carolina también ha sacado su lado más personal y se abre en canal al recordar cómo conoció a su exmarido. "Me caso muy ilusionada, enamorada y con mucha ilusión de tener una vida familiar, entregada...Estaba todo perfectamente bien", asegura.

PUEDE INTERESARTE Ábalos recurre la decisión de un juzgado que ha rechazado frenar la difusión de la entrevista a su exmujer en Telecinco

Sobre si él se casa enamorado de Carolina, ella lo tiene claro: "Yo creo que se casa enamorado porque fue él quién me lo pidió. De manera inesperada un día me dijo 'oye vamos a cenar', y ahí me da el anillo y me dice que nos casemos. Me dijo que quería asentar cabeza, que lo que sentía por mí era muy distinto y creo que la imagen pública de tener una familia estable con una vida con hija, mujer...no es la misma que un señor que ha tenido varias relaciones; vamos un poco la que lleva ahora".

Asimismo, la exmujer recuerda que se implicó mucho en la organización de la boda, "prácticamente fue él quién preparó todo", pese a eso, no todo se pudo realizar por el temporal de aquel día.

Los detalles de la boda de Carolina Perles y José Luis Ábalos

Por otro lado, Carolina desvela más detalles sobre el día tan especial para ambos, en el que "la niña llevaba los anillos y se unió al baile con nosotros". Además, la que fuera mujer del exministro detalla que casi todos los invitados eran de él: "Invitó a gente del partido, amigos de fuera de España y de dentro, y yo la recuerdo muy bonita". Por último, Perles se abre en canal para confesar que pensaba que su boda "sería para siempre", y que "así me lo hizo interpretó él"