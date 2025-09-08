César Muñoz, corazón y realities en 'El tiempo justo': “Me pone el nervio, el directo”

Rocío Belén Paleari 08 SEP 2025 - 17:03h.

El presentador se prepara para el estreno de 'El tiempo justo' junto a Joaquín Prat y María Ruiz, con frescura y mucha ilusión

Además, César Muñoz, en exclusiva: su relación con Sandra Barneda, la fama, los famosos y la salud mental

El traspaso de Joaquín Prat a la pantalla vespertina llega con una sorpresa bajo el brazo: un nuevo formato, 'El tiempo justo', que Telecinco estrenará en los próximos días. Y no lo hará solo. A su lado estarán dos caras jóvenes, César Muñoz y María Ruiz, que prometen aportar frescura, ritmo y complicidad a un programa que aspira a conquistar a todas las generaciones.

En una entrevista exclusiva, César nos contó: “La verdad es que estoy muy agradecido y con muchísimas ganas de enfrentarme a este nuevo reto”, comentó con energía. El presentador asegura que su rol en el espacio será el más gamberro: “Mi parte va a ser una parte divertida”, dijo entre risas, adelantando que le veremos suelto, natural y dispuesto a jugar con la crónica social y el corazón. Para él, la televisión en directo es pura adrenalina: “A mí es que me pone el nervio, me pone el directo”, dijo. ¡Dale play al vídeo y descubre las declaraciones de César!

Diferencias que suman

El tándem que formará con Joaquín Prat genera curiosidad, sobre todo por la diferencia generacional entre ambos. Pero lejos de verlo como un obstáculo, César lo celebra: “Las diferencias siempre son buenas. Somos de generaciones diferentes, pero cada uno va a poner lo mejor para conectar con la nuestra”. Un planteamiento que resume la apuesta del programa: tender puentes entre públicos de edades distintas y recuperar a quienes habían abandonado la televisión en busca de otros formatos.

César no rehúye hablar de audiencias: “Venimos a dar lo mejor de nosotros, a intentar conectar con un público nuevo que no veía la televisión o se ha ido a otros sitios”, reconoció. Eso sí, no niega que siente cierta presión: “¿Un poco de presión? Sí. Pero… lo sabemos hacer”. Algo que ha demostrado con su trayectoria profesional: primero acompañando a Sandra Barneda en 'Así es la vida' y luego en 'Fiesta'.

Un “match” inesperado

Fuera de cámara, la conexión de César con María Ruiz —también copresentadora de 'El tiempo justo'— es tan natural que parece que se conocen desde hace tiempo. César viene de presentar entretenimiento, de hacer crónica social y periodismo del corazón. En cambio, María Ruiz viene del periodismo político, de actualidad, de presentar informativos. Él lo resume así: “Desde el primer momento hicimos un match muy bueno. Además, en la diferencia está el gusto”.

Con una mezcla de experiencia, juventud y química, 'El tiempo justo' se perfila como una de las grandes apuestas de Telecinco para esta temporada. Y César, que todavía se sorprende de estar en el centro del foco, no esconde que está disfrutando cada segundo de la previa. ¡Dale play a la entrevista para ver todas las declaraciones del joven presentador!

El trabajo del periodismo del corazón: retratar a los famosos

Aunque se considera "nuevo" en esto del periodismo del corazón, César dejó muy claro lo que busca en esta labor. Destacó la importancia de brindar información sobre personas que a veces son enaltecidas solo por su fama: "Yo no podría tener como referente a una persona racista, xenófoba. Necesito admirar al famoso y creo que el periodista del corazón retrata muy bien eso. Por mucho que te guste un famoso, si cuando lo escuchas hablar es muy racista o muy machista, y si para ti eso no es un referente, la admiración decae".