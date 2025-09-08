La reacción de Olga Moreno a la entrevista de Rocío Flores sobre su madre: "Podrá gustar más o menos, pero de mentirosa no tiene nada"
La exmujer de Antonio David Flores se ha pronunciado sobre la entrevista de Rocío Flores en '¡De viernes!'
Rocío Flores se sincera su distanciamiento con Olga Moreno y la petición que le hizo cuando rompió con Antonio David
Olga Moreno se ha estrenado como colaboradora de la sección del corazón en 'El tiempo justo'. La expareja de Antonio David Flores ha tenido la posibilidad de responder y hablar sobre Rocío Flores y la entrevista que dio en exclusiva en '¡De viernes!' el pasado 6 de septiembre. La hija de Rocío Carrasco se derrumbaba hablando de su madre y también de la situación que está viviendo con el resto de su familia.
Flores explicaba que "su madre le había destrozado la vida", no sin antes contar que pensaba que Antonio David Flores se iba a suicidar en un momento dado tras los problemas familiares. La hija del exguardia civil rompía su silencio también sobre su relación con Olga Moreno, la que fuese su madrastra durante 25 años.
Olga ha escuchado atentamente las palabras de Rocío y ha mencionado que tiene una relación cordial con ella: "Es extensa y muy buena. Hemos tenido un tiempecito distante. Las personas se pelean, se enfadan, hay cosas que a ella no le han gustado, que a mí no me han gustado... pero siempre que haya mucho amor y cariño, ahí estamos".
La ex de Antonio David, sobre la entrevista de Rocío: "Lloré al verla"
Joaquín Prat le ha preguntado si se arrepiente de haber sacado la exclusiva confirmando su relación con Agustín Etienne, una portada que molestó bastante a Rocío. Olga se ha mostrado muy clara sobre este tema: "Yo no me arrepiento de nada de lo que he hecho". Y tras esto, Olga defendía a Rocío sobre la entrevista que dio: "La he visto muy emotiva. Lloré al verla, fue muy sincera con su verdad. Era necesario para ella. Ha estado mucho tiempo callada y para ella es como una liberación. Fue dolorosa".
Para acabar, Olga ha sacado la cara por la que fuera su hijastra hasta hace unos años. La colaboradora ha defendido la versión de Flores sobre su madre Rocío Carrasco: "Podrá gustar más o menos, pero va con la verdad siempre. De mentirosa no tiene nada. Son sus vivencias y lo que ha sentido. Ha omitido muchísimas cosas para no hacer daño a otras personas".
