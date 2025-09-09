Imágenes inéditas del detrás de escena de la vuelta de la periodista a la cadena

Lydia Lozano se rompe en su regreso a Mediaset: "Estos dos años he estado desubicada, lo he pasado muy mal"

El pasado viernes fue un día importante para Lydia Lozano. Tras dos años alejada de la pantalla de Telecinco, recibió una oferta a la que no pudo negarse: sumarse como colaboradora a '¡De Viernes!', el programa que presentan Santi Acosta y Beatriz Archidona los viernes por la noche y que se ha consolidado como un show imperdible cada semana, con exclusivas y ardientes debates. La periodista empezó esta nueva etapa el viernes, en un programa cargado de emoción, homenajes y palabras de aliento de sus compañeros, José Antonio León, Terelu Campos, Antonio Rossi y Ángela Portero.

Tan fuerte es el arraigo que Lydia siente por la cadena, en la que trabajó durante décadas, que se emocionó hasta las lágrimas al reencontrarse con excompañeros, técnicos, productores, pero también al recorrer de nuevo los icónicos pasillos de Telecinco, los platós, las fotos del "paseo de la fama" que tenemos entre un estudio y otro, y que ha pasado a la historia de la televisión nacional.

"Estaba muy impresionada", nos dijo en exclusiva cuando le preguntamos por el primer día de su vuelta a la cadena. "Lo primero que hice fue entrar en el plató de 'Sálvame', quería ver cómo era el plató de TardeAR y de 'El tiempo justo', nos contó. Dijo haberse sorprendido de las reformas que se hicieron en algunas zonas del edificio: "Es como cuando ves en las películas americanas un canal de televisión muy importante".

Tal como puede verse en el vídeo que inaugura este artículo, la colaboradora estaba al principio algo desconcertada. No encontraba la galería de fotos icónicas y pensó que la habían quitado. Luego, se ve cómo le brillan los ojos al descubrir que solo habían cambiado de sitio y se habían actualizado con las figuras que hoy están protagonizando distintos shows en la parrilla de Telecinco y Cuatro. "Empecé a ver las fotos. Me faltaban algunas. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? La gente cambia, los canales cambian, las fotos cambian", concluyó.

Paseó de punta a punta por el pasillo en el que cuelgan las imágenes y fue dedicando un comentario a cada uno de sus colegas, o mejor dicho, a sus fotos. Algunos le causaban especial ilusión, como Sandra Barneda, Cristian Gálvez, Xuso Jones, Joaquín Prat, Risto Mejide, Ana Rosa y Jorge Javier. Pero a todos les dedicó palabras, incluso a los que no conoce personalmente, como a Carlos Franganillo, a cuya foto le dijo, como si lo tuviera enfrente en persona, "no te conozco, pero te veo todos los días".

